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Учёными из Китая в ферментированном чае найдено вещество для борьбы с диабетом

1:11
Здоровье

Китайские ученые из Цзинаньского университета провели исследование с целью выяснить, какой пользой обладает теабраунин, биоактивным компонентом черного чая, для пациентов, страдающих диабетом.

Учёными из Китая в ферментированном чае найдено вещество для борьбы с диабетом
Фото: "Rain begets Fire and Ice organic herbal tea from @tweetremedyteas. Serving it since we opened!" by seatownroto is licensed under CC BY 2.0.

Результаты этого исследования указывают на то, что теабраунин способен увеличить чувствительность к инсулину, что может быть особенно полезным для людей, страдающих сахарным диабетом. Проблема контроля уровня сахара в крови остается актуальной и важной проблемой нашего времени. Недавний анализ состава ферментированного черного чая также показал его способность снижать уровень сахара в крови.

Было выявлено, что употребление этого китайского чая натощак оказывает положительное воздействие на уровень сахара в крови и содействует нормализации состава кишечной микрофлоры.

Результаты экспериментов на клеточном уровне показали, что продолжительность ферментации чая оказывает влияние на его эффективность. Ученые отметили, что чем дольше процесс ферментации, тем более благотворный результат можно достичь, и это было опубликовано в журнале Nutrients.

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Чай польза и вред
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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