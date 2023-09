Your browser does not support the audio element.

Китайские ученые из Цзинаньского университета провели исследование с целью выяснить, какой пользой обладает теабраунин, биоактивным компонентом черного чая, для пациентов, страдающих диабетом.

Фото: "Rain begets Fire and Ice organic herbal tea from @tweetremedyteas. Serving it since we opened!" by seatownroto is licensed under CC BY 2.0.