Врач-невролог назвал факторы, которые убивают мозг

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На работу головного мозга оказывает влияние множество факторов, и его функционирование остается загадкой для человечества. Головной мозг выдерживает огромные нагрузки, и объем обрабатываемой им информации постоянно растет. Тем не менее, даже такой мощный "компьютер" может выйти из строя.

Фото: Openverse

Число клеток в головном мозге оценивается примерно в 100 миллиардов. Как утверждает врач-невролог Тюменского кардиоцентра Марсель Ахметьянов, каждый нейрон соединен с другими через синапсы. Исследователи утверждают, что один нейрон может иметь до 10 тысяч синапсов. Это создает сложную сеть, и скорость операций, выполняемых мозгом в секунду, варьируется от 10 12 до 10 28 FLOPS (единицы измерения). В сравнении, один из самых мощных суперкомпьютеров на 2022 год имеет мощность в 1,6*10 18 FLOPS.

Существует множество причин, по которым "человеческий компьютер" может выйти из строя. Сюда входит наследственность, питание, экологические факторы, травмы головы, качество сна, психическое состояние и интеллектуальная и физическая нагрузка, сообщает tmn.aif.ru.

Выявить проблемы с мозгом можно как по общим симптомам, таким как слабость, утомление и головные боли, так и по специфическим, связанным с функциональными нарушениями в конкретных частях головного мозга. Например, потеря функции может проявиться в виде слабости в конечностях, нарушениях речи или координации движений.

Мозг очень чувствителен к воздействию различных факторов, включая употребление алкоголя и курение, но наиболее вредными для него являются дефицит кислорода и глюкозы в крови. Нейроны, составляющие мозг, не имеют собственного энергетического резерва и зависят от поступления глюкозы через кровь. Если кровообращение прекращается, нейроны начинают погибать в течение пяти минут. Стресс также оказывает воздействие на мозг, изменяя обмен нейромедиаторов, химических регуляторов функций и передачи импульсов в мозге.

Поддержать работу этого человеческого суперкомпьютера можно естественным образом, например, через тренировку, подобно тренировке мышц. Психостимуляторы не рекомендуются, так как они могут разрушить систему мозга и иметь пагубные последствия.

Интеллектуальный труд помогает сохранить когнитивные способности на более длительный срок. Однако дегенеративные заболевания нервной системы непредсказуемы и могут возникнуть у людей независимо от их профессии.

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