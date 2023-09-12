Терапевт рассказала, как отличить туберкулез от затяжного кашля при простуде

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Основными симптомами туберкулеза являются долготряжущийся кашель, необоснованная ночная потливость и резкая утрата массы тела, заявила профессор медфакультета Госуниверситета просвещения Оксана Пивоварова.

Фото: openverse

Первый и наиболее очевидный симптом туберкулеза — это долготряжущийся кашель. Среди других характерных признаков стоит выделить необоснованную ночную потливость, которая продолжается в течение длительного времени, и резкую потерю массы тела. Также возможно повышение температуры тела до значений от 37,2 до 37,5 градусов, — добавила эксперт.

Хотя ОРВИ может иметь схожие симптомы с туберкулезом, при заболеваниях органов дыхания кашель и повышение температуры обычно продолжаются всего несколько дней.

Что касается кашля, то при туберкулезе он может быть влажным и сопровождаться прожилками крови в мокроте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Какой кашель самый опасный? Причины кашля | Вопрос Доктору