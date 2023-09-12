Терапевт Кондрахин назвал опасные причины появления темных кругов под глазами

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Темные круги под глазами не всегда свидетельствуют о недосыпе. Иногда они могут указывать на внутренние проблемы в организме. Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал "Вечерней Москве" о малоизвестных причинах их возникновения.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, если темные круги не связаны с недостаточным сном, то это может быть признаком ряда внутренних проблем, включая:

Анемия.

Заболевания щитовидной железы.

Гормональные изменения.

Сердечная недостаточность.

Обезвоживание.

"В некоторых случаях выраженная пигментация под глазами может указывать на нарушения в работе печени и ее перегрузку, вызванную неправильным питанием и образом жизни", — предупредил Кондрахин.

Кроме того, этот признак также может указывать на нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и хронической сердечной недостаточности, отметил специалист.

"При неправильной работе сердца кровоснабжение нарушается. Из-за близкого расположения сосудов к коже они становятся заметными под глазами", — пояснил терапевт.

Синяки под глазами можно устранить только в том случае, если они являются следствием временных проблем во внутренних системах организма, подчеркнул врач.

"Если же темные круги вызваны хроническими заболеваниями, то решить эту проблему будет сложно. Пигментация может уменьшиться только в период обострения состояния", — добавил Кондрахин.

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Темные круги под глазами: как избавиться? Почему появляются синяки под глазами? 📣