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NIH: твердые частицы в воздухе повышают риск рака молочной железы

1:54
Здоровье

Исследователи Национального института здоровья обнаружили, что проживание в районе с высоким уровнем мелких частиц в воздухе связано с увеличением заболеваемости раком молочной железы.

NIH: твердые частицы в воздухе повышают риск рака молочной железы
Фото: openverse.org

Исследование, опубликованное в журнале Института национального рака, является одним из самых крупных исследований на данный момент, исследующих связь между загрязнением окружающей среды, конкретно мелкими частицами, и заболеваемостью раком молочной железы.

Исследование проводили ученые Национального института по охране окружающей среды и Национального института рака, оба они входят в состав Национальных институтов здоровья (NIH).

Ученые обнаружили, что наибольшее увеличение заболеваемости раком молочной железы наблюдалось у женщин, которые в среднем имели более высокие уровни мелких частиц (PM2.5) вблизи своего дома перед участием в исследовании, по сравнению с теми, кто жил в районах с более низкими уровнями PM2.5. Мелкие частицы — это смесь твердых частиц и жидких капель, находящихся в воздухе. Они происходят из различных источников, таких как выбросы транспортных средств, процессы сгорания (например, масло, уголь), дым от дров и сжигание растительности, а также промышленные выбросы.

Загрязнение мелкими частицами, измеренное в этом исследовании, имело диаметр 2,5 микрона или меньше , что означает, что частицы достаточно мелкие, чтобы быть вдыхаемыми вглубь легких. Управление по охране окружающей среды имеет веб-сайт под названием Air Now, на котором жители могут ввести свой почтовый индекс и получить информацию о качестве воздуха, включая уровни PM2.5, для своего района.

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Рак молочной железы
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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