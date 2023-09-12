По данным Российского кардиологического общества, даже небольшое снижение веса может значительно улучшить состояние здоровья. Так, при полноте снижение веса всего на 5-10 кг может помочь снизить артериальное давление и уменьшить нагрузку на сердце.
Регулярные физические упражнения могут стать эффективным способом снижения веса. Однако начать тренироваться при избыточном весе и ожирении может быть непросто, особенно если вы давно не занимались спортом.
"Люди с избыточной массой тела и ожирением могут выполнять те же упражнения, что и люди с нормальным весом. Однако при этом необходимо учитывать особые обстоятельства, например, сопутствующие заболевания, которые могут быть связаны с ожирением: ортопедический риск (например, артрит), легочная и/или сердечная патология и так далее.
Поэтому перед началом занятий крайне важно обратиться к врачу. Врач сможет собрать анамнез, определить сопутствующие заболевания и назначить ту нагрузку, которая будет не только эффективной, но и безопасной", — поделился с читателями Pravda.Ru лайфхаками старший преподаватель кафедры физической культуры Государственного университета управления Денис Кокорев.
Самый простой способ начать заниматься спортом — это найти возможность включить любую физическую активность в свой день:
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