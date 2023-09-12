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"Заболеете раком": стоматолог предупредила об опасности глотания зубной пасты

1:51
Здоровье

Чистка зубов — это обыденная, полезная и неотъемлемая часть нашей ежедневной гигиенической рутины. Однако, если её выполнять неправильно, это может привести к серьезным последствиям, о которых мало кто задумывается. Оказалось, что регулярное глотание зубной пасты может снизить уровень интеллекта.

"Заболеете раком": стоматолог предупредила об опасности глотания зубной пасты
Фото: "18/365 - Toothbrushes" by © Axel Naud is licensed under CC BY 2.0.

Эту информацию с нами поделилась стоматолог-гигиенист Анастасия Бородина. Она указала на статистику, согласно которой примерно 30-40% взрослых человеков неосознанно глотают зубную пасту, а среди детей этот процент еще выше — около 80-90%.

"Тем не менее, к сожалению, немногие придают этому должное значение и задумываются о составе этого гигиенического средства и о том, как его микроэлементы могут повлиять на наш организм, если оно попадает внутрь. Это важно, потому что в составе есть фтор, который может быть очень опасным", — предупредила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Бородина пояснила, что фториды в зубной пасте помогают защищать наши зубы от кариеса. Но у каждой медали есть обратная сторона: этот элемент не предназначен для употребления внутрь, и его случайное глотание может навредить здоровью.

"Фтор — нейротоксин, который может повредить нервные ткани. Ученые из Гарвардского университета провели анализ и установили, что дети, проживающие в районах с высоким содержанием фтора в воде, имеют более низкие показатели интеллекта (IQ)", — добавила Бородина.

Кроме того, стоматолог отметила, что существуют и другие исследования, подтверждающие, что фториды могут активировать раковые клетки.

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ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ СЪЕСТЬ ЗУБНУЮ ПАСТУ?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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