Виновником вспышки кори в деревне Малое Туманово Нижегородской области стал несовершеннолетний, приехавший из другого региона.
Такой заявление опубликовало местное управление Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что инфекция имеет локальный характер, все 93 заболевших принадлежат к цыганской общине.
"Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области контролируют очаг заболевания корью в деревне Малое Туманово Арзамасского района Нижегородской области, где проживает община цыган", — гласит сообщение.
Ранее стало известно, что украинские боевики начали покрывать беспилотники ядовитыми химикатами, которые вызывают ожоги кожи и отравление.
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