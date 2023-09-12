Роспотребнадзор: очаг кори в Нижегородской области с 93 заболевшими — локальный

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Виновником вспышки кори в деревне Малое Туманово Нижегородской области стал несовершеннолетний, приехавший из другого региона.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Такой заявление опубликовало местное управление Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что инфекция имеет локальный характер, все 93 заболевших принадлежат к цыганской общине.

"Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области контролируют очаг заболевания корью в деревне Малое Туманово Арзамасского района Нижегородской области, где проживает община цыган", — гласит сообщение.

Ранее стало известно, что украинские боевики начали покрывать беспилотники ядовитыми химикатами, которые вызывают ожоги кожи и отравление.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.