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Уролог Волков дал советы мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией

1:44
Здоровье

Множество факторов оказывают влияние на потенцию у мужчин, исследовал врач-уролог-андролог Алексей Волков. Образ жизни, питание и вредные привычки играют существенную роль в этом процессе. Например, сидячий образ жизни может негативно влиять на мышечные и сосудистые функции организма и повышать риск развития аденомы предстательной железы.

Уролог Волков дал советы мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вместо этого активный образ жизни, такой как ходьба или занятия легкой атлетикой, способствует укреплению организма, улучшая работу сосудов и мышц.

Регулярное посещение бани или сауны оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Тепловая процедура способствует расширению сосудов, делая их более гибкими, что может улучшить потенцию.

Правильное питание также играет важную роль. Умеренное потребление животного белка необходимо для синтеза тестостерона и поддержания мышечной массы. Рекомендуется употребление мясных блюд, предпочтительно из нежирного мяса.

Избавление от вредных привычек, таких как употребление алкоголя и курение, является важным шагом для поддержания мужского здоровья. Кроме того, стремление к поддержанию оптимальной массы тела может снизить риск эректильной дисфункции.

Важно помнить, что афродизиаки, будь то натуральные или синтетические, не всегда являются панацеей для восстановления потенции и могут даже навредить здоровью. Основным фокусом должен быть здоровый образ жизни, и в случае возникновения проблем с потенцией следует обратиться к врачу для консультации и лечения.

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Как поднять потенцию за 5 минут // Как быстро исправить нарушение потенции
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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