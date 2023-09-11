Уролог Волков дал советы мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией

Множество факторов оказывают влияние на потенцию у мужчин, исследовал врач-уролог-андролог Алексей Волков. Образ жизни, питание и вредные привычки играют существенную роль в этом процессе. Например, сидячий образ жизни может негативно влиять на мышечные и сосудистые функции организма и повышать риск развития аденомы предстательной железы.
Вместо этого активный образ жизни, такой как ходьба или занятия легкой атлетикой, способствует укреплению организма, улучшая работу сосудов и мышц.
Регулярное посещение бани или сауны оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Тепловая процедура способствует расширению сосудов, делая их более гибкими, что может улучшить потенцию.
Правильное питание также играет важную роль. Умеренное потребление животного белка необходимо для синтеза тестостерона и поддержания мышечной массы. Рекомендуется употребление мясных блюд, предпочтительно из нежирного мяса.
Избавление от вредных привычек, таких как употребление алкоголя и курение, является важным шагом для поддержания мужского здоровья. Кроме того, стремление к поддержанию оптимальной массы тела может снизить риск эректильной дисфункции.
Важно помнить, что афродизиаки, будь то натуральные или синтетические, не всегда являются панацеей для восстановления потенции и могут даже навредить здоровью. Основным фокусом должен быть здоровый образ жизни, и в случае возникновения проблем с потенцией следует обратиться к врачу для консультации и лечения.
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