Уролог Волков дал советы мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Множество факторов оказывают влияние на потенцию у мужчин, исследовал врач-уролог-андролог Алексей Волков. Образ жизни, питание и вредные привычки играют существенную роль в этом процессе. Например, сидячий образ жизни может негативно влиять на мышечные и сосудистые функции организма и повышать риск развития аденомы предстательной железы.

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Вместо этого активный образ жизни, такой как ходьба или занятия легкой атлетикой, способствует укреплению организма, улучшая работу сосудов и мышц.

Регулярное посещение бани или сауны оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Тепловая процедура способствует расширению сосудов, делая их более гибкими, что может улучшить потенцию.

Правильное питание также играет важную роль. Умеренное потребление животного белка необходимо для синтеза тестостерона и поддержания мышечной массы. Рекомендуется употребление мясных блюд, предпочтительно из нежирного мяса.

Избавление от вредных привычек, таких как употребление алкоголя и курение, является важным шагом для поддержания мужского здоровья. Кроме того, стремление к поддержанию оптимальной массы тела может снизить риск эректильной дисфункции.

Важно помнить, что афродизиаки, будь то натуральные или синтетические, не всегда являются панацеей для восстановления потенции и могут даже навредить здоровью. Основным фокусом должен быть здоровый образ жизни, и в случае возникновения проблем с потенцией следует обратиться к врачу для консультации и лечения.

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