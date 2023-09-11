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Терапевт Иванова рассказала, как оказать первую помощь при анафилактическом шоке

2:00
Здоровье

Терапевт Виктория Иванова поделилась информацией о неотложных мерах при анафилактическом шоке. Она подчеркнула важность быстрого удаления контакта пострадавшего с аллергеном, поскольку скорость реакции организма на раздражитель зависит от способа его поступления.

Терапевт Иванова рассказала, как оказать первую помощь при анафилактическом шоке
Фото: https://search.creativecommons.org/

Иванова рассказала NEWS. ru, что при внутривенном введении аллергена острая реакция может развиться уже через 30-60 секунд. Если аллерген поступил в организм через пищу, то реакция может возникнуть в течение 15-90 минут.

Терапевт рекомендует немедленно прекратить прием препаратов, если они вызывают аллергическую реакцию. В случае укуса насекомого следует немедленно удалить жало и приложить лед к месту укуса. Если вы уверены, что аллерген был употреблен с пищей, стоит попытаться удалить всю пищу изо рта, прополоскать рот и, по возможности, промыть желудок.

При вызове скорой помощи необходимо следить за состоянием пострадавшего. Рекомендуется открыть окно для доступа свежего воздуха и расстегнуть стесняющую одежду. В случае тошноты следует повернуть пострадавшего на левый бок, а если у него есть зубные протезы, их следует снять. Пострадавшего следует уложить с поднятыми на 45 градусов ногами и не позволять ему вставать или садиться.

"До прибытия скорой помощи следует проверять наличие дыхания и пульса. Если они отсутствуют, необходимо начать проведение искусственного массажа сердца. Однако при отеке гортани искусственное дыхание может оказаться неэффективным. В таком случае может спасти жизнь инъекция адреналина или дексаметазона. В экстренных ситуациях, при наличии соответствующих навыков, можно рассмотреть возможность проведения ларинготомии — это процедура разрезания гортани." — Рассказала Иванова.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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