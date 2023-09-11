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Врач-терапевт Эвер Ариас: привычка хрустеть шеей может привести к инсульту

1:12
Здоровье

Врач-терапевт Эвер Ариас поделился предупреждением на своей странице в TikTok, указав, что чрезмерное хрустение шеей может привести к компрессионному перелому шейного отдела позвоночника и даже вызвать инсульт. Эту информацию опубликовало издание Daily Mirror.

Врач-терапевт Эвер Ариас: привычка хрустеть шеей может привести к инсульту
Фото: "File:Головной мозг, вид сверху, с русскими названиями крупных мозговых структур.jpg" by Роман Беккер is marked with CC0 1.0.

Ариас подчеркнул, что многократное хрустение шеи не приводит к немедленным негативным последствиям, но с течением времени может привести к развитию гипермобильности суставов. Это состояние может вызвать болезненные ощущения, растяжения и, в конечном итоге, даже компрессионные переломы.

Врач также предупредил, что гипермобильность суставов иногда может увеличить риск инсульта. Он пояснил, что этот риск возникает, например, при посещении мануального терапевта, который во время процедуры случайно может повредить позвоночные артерии или сосуды.

Ариас порекомендовал тем, кто не может полностью избавиться от привычки хрустеть шеей, делать это как можно реже. Он также предложил массаж шеи и повороты головы до хруста лишь в случае сильного дискомфорта, который не исчезает.

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ОПАСНО ли ХРУСТЕТЬ ШЕЕЙ и СПИНОЙ?!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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