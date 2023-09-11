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Нутрициолог: осенью нужно делать упор на овощи и фрукты, в которых больше всего витамина С

Здоровье

Нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Pravda.Ru рассказала, какие овощи и фрукты являются самыми полезными для здоровья сейчас, в осенний период.

Нутрициолог: осенью нужно делать упор на овощи и фрукты, в которых больше всего витамина С
Фото: "Vegetables & Fruits in a Wheel" by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0.

Врач отметила, что упор сейчас лучше делать на те дары природы, в которых много витамина С.

"Всё, что содержит витамин С в большом количестве, потому что его необходимо добавлять в рацион, чтобы укреплять иммунитет. Есть ещё такая версия, что хорошо бы не манго употреблять, а те фрукты, которые у нас районированы, те, которые произрастают в наших районах", — сказала Никитина.

Нутрициолог посоветовала налегать на цитрусовые, капусту, особенно с клюквой или брусникой, чёрную смородину, можно заготовленную на зиму. Врач напомнила, что всегда полезны яблоки.

"Кислые зелёные яблоки, лимоны очень полезны детям и в осенне-зимний период, а также, болгарский перец красный, зелёный, желтый, всех цветов радуги. Киви полезно очень, потому что это все-таки такая смесь приятная, самое главное все, в чем содержится витамин С", — подчеркнула специалист.

Никитина отметила, что всё, что в России произрастает, можно и нужно есть с удовольствием, но желательно в первой половине дня.

"Желательно фрукты все-таки есть до трёх часов. Особенно тем людям, у которых есть либо проблемы с весом, либо склонны к диабету второго типа. И считается, что все таки к фрукту надо добавить обязательно белок. Пусть это будут орешки, тот же самый миндаль или грецкий орех, 10 штучек", — сказала нутрициолог.

Врач посоветовала прислушиваться к себе, потому что наш организм очень мудрый и лучше понимает, чего ему сейчас не хватает.

"А так вообще надо поддерживать свой организм в течение всего года, не только в начале осени, чтобы поддержать иммунитет и витамины надо пить и добавки надо пить, потому что у нас очень мало чего усваивается", — заключила эксперт.

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Самые полезные ОВОЩИ и ФРУКТЫ. Самые полезные продукты питания. Польза овощей и польза фруктов
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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