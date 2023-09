Нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Pravda.Ru рассказала, какие овощи и фрукты являются самыми полезными для здоровья сейчас, в осенний период.

Фото: "Vegetables & Fruits in a Wheel" by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0.