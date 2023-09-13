Магний: ключ к здоровью и эмоциональному благополучию

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все знают что магний важен для физического здоровья, но может ли он также помочь справляться со стрессом и тревожностью? Среди множества других ключевых функций этот минерал участвует в более чем 300 биохимических процессах в организме и необходим для сокращения мышц, нормального функционирования нервов и поддержания плотности костей.

Фото: Pravda.ru

Многие люди, к сожалению, не получают достаточно магния с пищей, и его недостаток был связан с сердечными заболеваниями и диабетом, а также с другими физическими недомоганиями. Существуют также некоторые доказательства связи дефицита магния с расстройствами настроения, такими как депрессия и тревожность.

Обзор 18 исследований 2017 года выявил данные, свидетельствующие о том, что магний, как самостоятельное вещество или в сочетании с другими компонентами, может помочь уменьшить тревожность. Исследования показали, что магний в одиночку отчасти снижает уровень стресса, но лучшие результаты достигаются, когда его сочетают с витамином В6 при сильном стрессе. В 2020 году итальянские исследователи представили результаты 32 научных статей, посвященных влиянию магния на различные психические расстройства, включая:

депрессию,

тревожность,

аутизм

обсессивно-компульсивное расстройство

шизофрению

расстройства пищевого поведения

В этом обзоре также были найдены данные о том, что приём магния может облегчить симптомы депрессии.

Существует много веских причин следить за достаточным уровнем магния в организме, особенно в контексте здоровья сердца. Комбинированный препарат кальция и магния может быть полезен для решения ряда проблем, от бессонницы до менструальных болей и желчекаменной болезни.

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