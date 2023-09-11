Вирусолог раскрыл главные опасности вспышки кори в России

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вспышку кори зафиксировали в одном из районов Нижегородской области. По данным СМИ, ссылающимся на Роспотребнадзор, уже заболели более 90 человек.

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

Вирусолог Сергей Вострухов рассказал, насколько опасна корь и существует ли угроза эпидемии этого заболевания в России.

"Корь — это опасное вирусное заболевание, для которого нет специфического лечения. Вирус обладает высокой степенью заразности: вероятность передачи инфекции воздушно-капельным путем составляет до 95%," — пояснил Вострухов.

По словам эксперта, корь характеризуется быстрым распространением, что делает вспышки этого заболевания вероятными.

"Поэтому эпидемия кори не исключена. У взрослых болезнь часто протекает особенно тяжело," — подчеркнул медик.

Среди возможных осложнений кори врач выделил пневмонию, нарушения слуха, проблемы со зрением и даже менингоэнцефалит — воспаление оболочек и вещества головного мозга, которое может вызвать паралич.

"Важно отметить, что вирус очень чувствителен к воздействию факторов окружающей среды, что в некоторой степени ограничивает скорость его распространения," — отметил биотехнолог.

Как пояснил собеседник, на начальных этапах корь симптоматично напоминает обычное простудное заболевание: у больных наблюдается повышение температуры, озноб, кашель, насморк и слабость. В регионах, где зарегистрированы случаи кори, важно более внимательно относиться к любым признакам заболевания.

"На следующей стадии появляются характерные высыпания на коже, которые позволяют отличить корь от обычной простуды. Восстановление обычно происходит в течение десяти дней," — дополнил эксперт.

Вострухов подчеркнул, что единственным эффективным способом борьбы с корью является вакцинация, как для детей, так и для взрослых. Побочные эффекты от вакцинации многократно меньше, чем возможные осложнения при заболевании этим опасным вирусом, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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