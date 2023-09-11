Диетолог Соломатина рассказала, можно ли диабетикам пить кофе

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Потребление кофе без добавления сахара не будет наносить вреда здоровью людей, страдающих от диабета, утверждает врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По мнению специалиста, кофе в себе несет минимальный риск для тех, кто имеет повышенный уровень сахара в крови. Она подчеркивает, что даже диабетики могут наслаждаться кофе, так как у этого напитка низкий гликемический индекс и даже способствует улучшению работы печени. Главное, чтобы кофейный напиток не был слишком сладким.

Даже кофе с добавлением молока допустим для диабетиков, несмотря на наличие лактозы — молочного сахара. Однако количество молока в кофе должно быть умеренным, и даже в этом случае гликемический индекс такого напитка останется низким, по сравнению с сахаром, кондитерскими изделиями или продуктами из белой муки. Кофе с молоком не создаст значительной нагрузки на уровень сахара в крови, как сообщает Москва 24.

"Просто не добавляйте сахар в кофе и не употребляйте кофейные напитки с сладостями. Исключите из рациона все продукты, содержащие сахар, такие как конфеты, пирожные, и хлеб из белой муки, так как они быстро повышают уровень глюкозы в крови". — заключила Соломатина.

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