Диетолог Ковальков назвал яичницу лучшим блюдом для завтрака

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Алексей Ковальков поделился с "Газетой.Ru" своими рекомендациями относительно самых полезных продуктов для завтрака. По его мнению, утром важно употреблять продукты, богатые белком, так как ночью происходит разложение белков, и они нуждаются в восполнении.

Фото: openverse

"Идеальным источником белка являются яйца. Если мы завтракаем утром, то я рекомендую употреблять яичницу из трех-четырех яиц. Ее можно дополнить кусочком бекона, огурцом, зеленью или помидорами", — пояснил диетолог.

С углеводами ситуация совершенно иная.

"Ночью мы не расходуем углеводы и не занимаемся физической активностью, поэтому углеводы утром не так важны, и наш организм может питаться за счет жировых запасов", — дополнил врач.

Согласно мнению специалиста, идея о том, что завтрак должен включать кашу, является мифом.

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