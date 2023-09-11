Врач Агапкин назвал лучший способ избежать сахарного диабета

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Сергей Агапкин поделился основными методами предотвращения развития сахарного диабета у тех, у кого уже был поставлен диагноз преддиабет. Один из ключевых способов — изменение образа жизни в сторону более активного.

Фото: openverse

"Это подразумевает регулярные физические нагрузки, не менее трех раз в неделю. Важно отметить, что речь идет о высокой интенсивности физической активности, которая позволяет мышцам эффективно использовать глюкозу", — подчеркнул Агапкин.

Для предотвращения развития сахарного диабета также необходимо пересмотреть свой рацион. Важно уменьшить потребление продуктов, содержащих большое количество простых сахаров, а в некоторых случаях и полностью исключить их из питания. Для уменьшения рисков диабета рекомендуется также увеличить потребление белка.

"Белок, в данном контексте, является непосредственным антагонистом глюкозы, и его увеличение в рационе может способствовать снижению уровня глюкозы", — пояснил врач.

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