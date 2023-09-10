Терапевт Драпкина назвала перечень ограничений при потреблении баклажанов

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яркие баклажаны, как с точки зрения внешнего вида, так и по вкусу, считаются одними из наиболее полезных продуктов в сезон. Свежие овощи оказываются настоящим сокровищем витаминов и микроэлементов. Тем не менее, не всегда этот овощ следует употреблять без оглядки на здоровье. Этот вопрос подробно разъясняет врач.

Фото: Openverse

Интенсивный фиолетовый оттенок кожуры баклажанов обязан присутствию антоциана. Этот элемент славится своей мощной антиоксидантной активностью, то есть способностью противостоять процессу окисления, который может повредить структуры тканей и спровоцировать развитие заболеваний, а также ускорить процесс старения.

"Как и многие другие овощи, баклажаны низкокалорийны и содержат много клетчатки, нужной для хорошей работы кишечника," — говорит терапевт Оксана Драпкина, описывая пользу баклажанов.

Когда следует остерегаться баклажанов

Существует небольшой перечень ограничений по употреблению баклажанов, о которых следует помнить, отмечает врач. Не рекомендуется употреблять их при обострении гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

При выборе способа приготовления лучше всего предпочесть тушение, запекание в духовке или на гриле, так как при жарке баклажаны впитывают много масла. Не стоит счищать с них кожуру, чтобы сохранить наиболее полезные компоненты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Даже один БАКЛАЖАН может вызвать НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ в организме. ЯД в составе баклажанов!