Яркие баклажаны, как с точки зрения внешнего вида, так и по вкусу, считаются одними из наиболее полезных продуктов в сезон. Свежие овощи оказываются настоящим сокровищем витаминов и микроэлементов. Тем не менее, не всегда этот овощ следует употреблять без оглядки на здоровье. Этот вопрос подробно разъясняет врач.
Интенсивный фиолетовый оттенок кожуры баклажанов обязан присутствию антоциана. Этот элемент славится своей мощной антиоксидантной активностью, то есть способностью противостоять процессу окисления, который может повредить структуры тканей и спровоцировать развитие заболеваний, а также ускорить процесс старения.
"Как и многие другие овощи, баклажаны низкокалорийны и содержат много клетчатки, нужной для хорошей работы кишечника," — говорит терапевт Оксана Драпкина, описывая пользу баклажанов.
Существует небольшой перечень ограничений по употреблению баклажанов, о которых следует помнить, отмечает врач. Не рекомендуется употреблять их при обострении гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
При выборе способа приготовления лучше всего предпочесть тушение, запекание в духовке или на гриле, так как при жарке баклажаны впитывают много масла. Не стоит счищать с них кожуру, чтобы сохранить наиболее полезные компоненты.
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