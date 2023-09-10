Диетолог Королёва: маркировка вредных продуктов улучшит здоровье россиян

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кабмин РФ работает над введением в России предупреждающей маркировки на вредных продуктах питания. Если данную меру введут, она будет иллюстрировать повышенное количество калорий и вредных веществ.

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency

Диетолог Маргарита Королёва считает, что сам факт обсуждения маркировки является хорошей новостью.

Также эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей выразила уверенность, что подобная мера в долгосрочной перспективе способна улучшить здоровье россиян.

"Если россиянам помогут наши власти, дополнительно проинформируют их через маркировку продуктов об их калорийности и составе, то это будет дополнительный шаг для того, чтобы стимулировать население с целью поддержания здоровья и высокой работоспособности", — заявила специалист.

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