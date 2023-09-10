Уролог Берглунд сообщил, какие заболевания могут отобразиться на пенисе: Вплоть до рака

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Важность здоровья полового органа как показателя общего физического и психического состояния следует придавать большое значение.

Фото: openverse.org

По мнению доктора медицинских наук и опытного уролога Райана Берглунда из Cleveland Clinic, изменения в функционировании или внешнем состоянии полового органа могут указывать на наличие шести серьезных проблем, таких как заболевания сердца, диабет и другие патологии.

Давайте рассмотрим их более подробно:

Здоровье сердца

Эректильная дисфункция, которая проявляется в невозможности достичь или поддерживать эрекцию, может быть связана с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы и кровообращения.

Исследования показывают, что мужчины с постоянной проблемой имеют повышенный риск сердечных приступов, остановок сердца и инсультов. Медицинские эксперты предупреждают, что "эректильную дисфункцию, особенно у молодых людей, следует рассматривать как предупреждающий сигнал о возможных заболеваниях сердца".

Диабет

Трудности с эрекцией могут быть признаками начальной стадии диабета, который негативно влияет на нервную систему, кровеносные сосуды и мышечную функцию, необходимые для нормальной эрекции. Исследования показывают, что мужчины с диабетом в три раза чаще сталкиваются с проблемами эрекции. Более того, эректильная дисфункция часто проявляется на 10-15 лет раньше у лиц с диабетом и имеет более серьезный характер.

Психическое здоровье

Психологические проблемы, такие как депрессия, беспокойство и стресс, могут снизить сексуальное желание и вызвать эректильную дисфункцию. Также важно помнить, что употребление алкоголя, курение и наркотики могут сильно повлиять на сексуальную функцию, как отмечают урологи.

Рубцовая ткань

Половые акты при слабой эрекции могут способствовать развитию заболевания Пейрони, которое характеризуется образованием рубцовой ткани и искривлением полового органа. Медицинская практика признает изгиб более 30 градусов как серьезную проблему.

Инфекции

Болезненные узлы, открытые или воспалительные язвы могут свидетельствовать о наличии инфекции, передающейся половым путем, такой как герпес, сифилис, кондиломы или контагиозный моллюск.

Рак

Изменения в цвете полового органа, появление безболезненных узлов, выпячиваний или сыпи на головке или крайней плоти могут служить сигналом о возможном раке полового члена.

Осознание и своевременное обращение к врачу при обнаружении подобных признаков способствуют раннему выявлению и успешному лечению серьезных заболеваний, связанных с половым органом.

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Предраковые кожные заболевания полового члена и мошонки (Беркут М.В.)