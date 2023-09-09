Представлено новое устройство, которое позволит определить болезнь Альцгеймера по капле крови

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Университета Эксетера разработали устройство для диагностики различных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, с помощью анализа небольшого объема крови. Это устройство было представлено на Британском фестивале науки в Эксетере и получило огромный интерес, как сообщает газета Gazeta.ru.

Фото: Минздрав РФ

Для работы этого устройства требуется всего 10 микролитров крови, что в 3000 раз меньше, чем обычно требуется для стандартных больничных анализов. Образец крови проходит через специальную матрицу и подсвечивается снизу. Наночастицы золота рассеивают свет, и эта картина меняется в зависимости от биомаркеров, присутствующих в крови. Таким образом, можно измерить количество различных молекул в крови.

Этот тест может использоваться для диагностики болезни Альцгеймера, анализируя уровень белка тау, который накапливается в мозге пациентов с этим заболеванием. Известно, что измерение уровня тау может помочь в предсказании начала и прогрессирования болезни, но на данный момент это обычно требует дорогостоящего сканирования мозга или инвазивной спинномозговой пункции.

По словам создателей этого устройства, существует девять различных белков, семь из которых связаны с белком тау и могут указать на наличие первых признаков болезни Альцгеймера.

На данный момент проводятся испытания на стационарном оборудовании, но команда работает над разработкой портативного устройства, которое можно будет использовать в домашних условиях. Тест занимает всего семь минут и может анализировать до 20 биомаркеров. Стоимость одного анализа составит 10–15 фунтов стерлингов (примерно 1900 рублей).

Эта система уже способна определить, страдает ли кто-то от длительных последствий COVID-19, анализируя всего одну каплю крови. Команда надеется, что аналогичный тест на детские аллергии будет доступен к 2024 году, а к 2025 году это устройство можно будет использовать для проверки менопаузы, фертильности и общего состояния здоровья в процессе старения. Другие потенциальные применения включают тесты на сепсис, состояние печени и диабет.

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