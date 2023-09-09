JAMA Network Open: жаркая погода увеличивает риск заболеваний у беременных

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Беременные женщины подвергаются риску при жаркой погоде, сообщает исследование, проведенное совместной командой американских и китайских ученых из Калифорнийского университета в Ирвине и Медицинского колледжа Пекинского союза. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Фото: openverse

В течение десяти лет, с 2008 по 2018 год, исследователи анализировали данные, касающиеся 403 тысяч беременных женщин среднего возраста около 30 лет. Затем эти данные были сопоставлены с информацией о длительности и интенсивности теплового воздействия, включая ежедневные максимальные температуры в Южной Калифорнии с 2007 по 2018 год.

Их основной интерес заключался в выявлении связи между жарой и риском "высокой заболеваемости у матерей" (SMM) — это группа состояний, которая может проявляться как кровотечение, образование тромбов, опасные инфекции, почечная недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания и другие осложнения.

Исследование показало, что значительное воздействие экстремальной жары в любом периоде беременности связано с увеличением риска SMM на 27 процентов. Особенно высокий риск наблюдался во время третьего триместра, когда вероятность возрастала до 28 процентов. Это воздействие было отмечено как при краткосрочной, так и при долгосрочной жаре, однако более явная связь была выявлена при наивысших температурах.

Ученые предполагают, что результаты их исследования могут послужить основой для разработки новых мер по профилактике SMM, особенно в условиях изменяющегося климата.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что поможет в ЖАРУ? Что делать беременной, если жарко? Перегрев, душно. Жаркое лето в беременность.