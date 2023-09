The Journal of Clinical Investigation: Названы два витамина, провоцирующие развитие рака

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи выяснили, что избыточное количество витаминов Е и C может иметь негативные последствия для здоровья, включая возможное развитие рака легких. Ученые из Каролинского университета в Швеции пришли к этому выводу и опубликовали результаты своего исследования в журнале The Journal of Clinical Investigation.

Фото: openverse.org

Повышенное содержание этих витаминов способствует образованию новых кровеносных сосудов в опухолях, что в свою очередь способствует росту раковых клеток, сообщают Ведомости Карелии. Этот эффект был выявлен при проведении исследований на грызунах.

Было выяснено, что скорость роста опухоли напрямую зависит от уровня антиоксидантов в организме. Это указывает на возможные риски, связанные с избыточным употреблением этих витаминов как через пищу, так и в виде биологически активных добавок (БАДов).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Питание при раке: что нельзя есть при раке? Что бы я ел, если у меня был рак? 📣