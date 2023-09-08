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Аномалии спермы и выкидыши: Выяснилось, как курение лишает россиян возможности иметь детей

2:19
Здоровье

Курение — это одна из ключевых проблем современного общества. Несмотря на все негативные стороны и опасности, никотиновая зависимость продолжает захватывать все больше людей. Эта проблема не только угрожает здоровью людей, но также серьезно влияет на возможности будущих поколений.

Аномалии спермы и выкидыши: Выяснилось, как курение лишает россиян возможности иметь детей
Фото: Openverse

Врач-репродуктолог Наталья Стерликова рассказала подробнее о воздействии курения на репродуктивные функции человека, и некоторые из её выводов вызывают настороженность.

"У женщин, курящих, менопауза начинается раньше, чем у некурящих. У курящих женщин увеличивается время, необходимое для зачатия, у них реже происходит беременность и они чаще подвержены риску выкидышей", — поделилась медицинская специалистка в интервью с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Если же оплодотворение и прошло успешно, за ним последует не менее сложный этап. Никотиновая зависимость всё равно оказывает отрицательное воздействие на вынашивание ребенка.

"У женщин, которые курят во время беременности, вредные вещества проникают через плаценту и воздействуют на центральную нервную систему плода. Курение может привести к преждевременным родам, замедлению общего развития, уменьшению веса и размеров новорожденного. К тому же увеличивается риск развития никотиновой зависимости у ребенка", — предупредила Стерликова.

Курение также оказывает серьезное воздействие на здоровье мужчин. Это вызывает серьезные проблемы, которые могут мешать зачатию детей.

"У курящих мужчин могут наблюдаться аномалии в сперме, а при длительном курении уровень тестостерона в крови снижается. Это может привести к ухудшению сексуальной и эректильной функции. Также у сыновей матерей-курильщиц возможно ухудшение качества спермы и изменение размеров яичек. У сперматозоидов курящих мужчин чаще возникают хромосомные мутации", — сообщила собеседница.

Кроме того, врач напомнила, что существует риск того, что курение отца также может вызвать мутации в сперматозоидах, что может привести к раку, врожденным дефектам и генетическим заболеваниям у потомства.

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Вред сигарет и курения. Лёгкие курильщика
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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