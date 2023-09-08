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Диетолог Королёва рассказала, что улучшить память можно, поедая рыбу и чернику

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Здоровье

Диетолог Маргарита Королёва рассказала о продуктах, способных значительно улучшить память, сообщает "Москва 24".

Диетолог Королёва рассказала, что улучшить память можно, поедая рыбу и чернику
Фото: https://search.creativecommons.org/

Следует подчеркнуть важность употребления рыбы. Этот продукт богат омега-3 — полиненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для нормальной функции мозга и профилактики воспалительных процессов.

Также положительное воздействие на память оказывают грецкие орехи и тёмные ягоды, включая чернику.

Еще одним важным компонентом в рационе являются тыквенные семечки, богатые цинком, магнием и медью. Эти элементы помогают в предотвращении болезни Альцгеймера.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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