Диетолог Маргарита Королёва рассказала о продуктах, способных значительно улучшить память, сообщает "Москва 24".
Следует подчеркнуть важность употребления рыбы. Этот продукт богат омега-3 — полиненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для нормальной функции мозга и профилактики воспалительных процессов.
Также положительное воздействие на память оказывают грецкие орехи и тёмные ягоды, включая чернику.
Еще одним важным компонентом в рационе являются тыквенные семечки, богатые цинком, магнием и медью. Эти элементы помогают в предотвращении болезни Альцгеймера.
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