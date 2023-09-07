Импортные лекарства исчезнут с полок, россияне будут использовать только отечественные

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доступность иностранных лекарств в российских аптеках за последний год значительно снизилась, при этом количество доступных иностранных лекарств сократилось на 20%. В настоящее время российские аптеки предлагают всего 6,4 тысячи импортных лекарств. Эта тенденция снижения доступности иностранных лекарств сохраняется с 2020 года и объясняется несколькими факторами.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Одним из ключевых факторов является экономическая ситуация в России, когда снижение уровня доходов населения вынуждает потребителей выбирать более бюджетные отечественные альтернативы. Кроме того, проблемы с логистикой и уход иностранных фармацевтических компаний с российского рынка способствовали снижению доступности зарубежных лекарств.

За последние пять лет доля зарубежных лекарств на российском рынке снизилась на 36%, и потребители сообщали о трудностях с поиском некоторых лекарств, включая антидепрессанты и препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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