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Некоторые пищевые добавки в сладостях могут повысить риск сердечных заболеваний

1:32
Здоровье

Новое исследование учёных во Франции показало, что определенные виды пищевых добавок, в частности эмульгаторы, могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эмульгаторы обычно используются в различных обработанных пищевых продуктах, таких как выпечка, торты, десерты, шоколад, хлеб, маргарин и готовые блюда. Предыдущие исследования показали, что эмульгаторы могут разрушать кишечные бактерии, что приводит к усилению воспаления и восприимчивости к сердечно-сосудистым проблемам.

Некоторые пищевые добавки в сладостях могут повысить риск сердечных заболеваний
Фото: Openverse

В ходе исследования за 95 442 взрослыми французами наблюдали в среднем в течение семи лет, отслеживая потребление ими определенных эмульгаторов с пищей и случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Полученные данные показали, что люди с высоким потреблением определенных эмульгаторов имели повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания.

Хотя для подтверждения этих выводов необходимы дальнейшие крупномасштабные исследования, исследователи надеются, что исследование внесет вклад в переоценку правил, касающихся использования пищевых добавок в пищевой промышленности, для защиты потребителей. Тем временем органы общественного здравоохранения рекомендуют ограничить потребление продуктов с высокой степенью обработки, чтобы уменьшить воздействие несущественных пищевых добавок.

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Питание и пищевые добавки против заболеваний сосудов
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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