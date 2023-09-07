Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко подчеркнул активное участие российских фармацевтических компаний в производстве широкого спектра лекарственных препаратов для онкологических больных.
Эти усилия помогают снизить стоимость лечения рака. Российские учреждения также активно разрабатывают новые подходы к медикаментозной терапии онкологических больных. Кроме того, ожидается, что строительство нового радиологического корпуса для пациентов с онкологическими заболеваниями еще больше расширит возможности лечения рака в стране, высказался министр на форуме "Инновационная онкология".
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