Американские ученые обнаружили новый механизм гибели клеток при Альцгеймере

Ученые из Орегонского университета науки и здоровья (OHSU) в США выяснили новый механизм, который приводит к гибели клеток при болезни Альцгеймера.
Исследователи использовали метод иммунофлуоресценции для анализа тканей мозга пациентов с деменцией и обнаружили, что микроглии, клетки мозга, могут разрушаться при очищении миелина, защитной оболочки нервных волокон в мозге. Этот процесс гибели клеток был назван ферроптозом.
Исследователи предполагают, что гибель микроглии может происходить из-за воздействия токсичного железа, содержащегося в миелине.
Этот механизм, вероятно, играет ключевую роль в снижении когнитивных функций, наблюдаемом при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology.
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