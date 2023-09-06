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Американские ученые обнаружили новый механизм гибели клеток при Альцгеймере

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Здоровье

Ученые из Орегонского университета науки и здоровья (OHSU) в США выяснили новый механизм, который приводит к гибели клеток при болезни Альцгеймера.

Американские ученые обнаружили новый механизм гибели клеток при Альцгеймере
Фото: openverse

Исследователи использовали метод иммунофлуоресценции для анализа тканей мозга пациентов с деменцией и обнаружили, что микроглии, клетки мозга, могут разрушаться при очищении миелина, защитной оболочки нервных волокон в мозге. Этот процесс гибели клеток был назван ферроптозом.

Исследователи предполагают, что гибель микроглии может происходить из-за воздействия токсичного железа, содержащегося в миелине.

Этот механизм, вероятно, играет ключевую роль в снижении когнитивных функций, наблюдаемом при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology.

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В поисках путей лечения болезни Альцгеймера
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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