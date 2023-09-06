Диетолог Елена Соломатина предупредила о способности кофе разрушать зубы

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам диетолога Елены Соломатиной, кофе может повредить зубную эмаль, поэтому после употребления кофе желательно пить воду. Кроме того, кофе может выводить кальций из организма, что может повлиять на здоровье зубов.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Употребление кофе с сахаром или сладостями может усугубить его негативное воздействие на зубы. Сладкие вещества создают идеальную среду для размножения бактерий. Поскольку кислотность кофе может размягчить зубную эмаль, бактериям становится легче проникать внутрь и наносить повреждения.

Кроме того, кофе может привести к обезвоживанию организма из-за снижения выработки слюны, что приводит к сухости во рту. Слюна играет решающую роль в уничтожении бактерий во рту, поэтому уменьшение количества слюны может привести к более быстрому росту бактерий.

Чтобы поддерживать хорошее здоровье зубов, наслаждаясь кофе, важно соблюдать надлежащие правила гигиены полости рта, такие как регулярное использование щетки и зубной нити, а также пить воду, которая помогает нейтрализовать кислотность и поддерживать достаточный уровень слюны, как сообщает Москва 24.

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