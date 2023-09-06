Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономист Стукалов предупредил об осеннем скачке цен на квартиры
Актер Денис Никифоров высказался о возможном актерском будущем детей-двойняшек
Политолог Колчин: Словакию могут возглавить пророссийские силы
В Петербурге искусственный интеллект помогает планировать подачу питьевой воды
RT опубликовало кадры спасения участника СВО от толпы преследователей в Батайске
Грядущие военные учения Армении и США насторожили Кремль
Омичка сообщила о странном мужчине, который ходил у школы
Новый министр обороны Украины Умеров пообещал сделать всё для "возврата" бывших территорий Киева
Умер советский художник Данас Андрюлёнис

Диетолог Елена Соломатина предупредила о способности кофе разрушать зубы

1:15
Здоровье

По словам диетолога Елены Соломатиной, кофе может повредить зубную эмаль, поэтому после употребления кофе желательно пить воду. Кроме того, кофе может выводить кальций из организма, что может повлиять на здоровье зубов.

Диетолог Елена Соломатина предупредила о способности кофе разрушать зубы
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Употребление кофе с сахаром или сладостями может усугубить его негативное воздействие на зубы. Сладкие вещества создают идеальную среду для размножения бактерий. Поскольку кислотность кофе может размягчить зубную эмаль, бактериям становится легче проникать внутрь и наносить повреждения.

Кроме того, кофе может привести к обезвоживанию организма из-за снижения выработки слюны, что приводит к сухости во рту. Слюна играет решающую роль в уничтожении бактерий во рту, поэтому уменьшение количества слюны может привести к более быстрому росту бактерий.

Чтобы поддерживать хорошее здоровье зубов, наслаждаясь кофе, важно соблюдать надлежащие правила гигиены полости рта, такие как регулярное использование щетки и зубной нити, а также пить воду, которая помогает нейтрализовать кислотность и поддерживать достаточный уровень слюны, как сообщает Москва 24.

 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

☕ Вреден ли кофе для зубов? Ответы практикующего стоматолога - гигиениста
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Талантливый российский актёр и режиссёр скончался на 60-м году жизни

Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.

Умер актёр из сериала "Пасечник" Константин Арефьев
Генерал Заварзин заявил, что Суровикин заступает на новую "неплохую" работу
Стало известно о новой работе генерала Суровикина
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
Погибшая в Аргентине россиянка перед смертью звонила подруге
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Звуки взрывов разбудили киевлян 6 сентября: подробности атаки
Эксперты рассказали, чего ждать от наступления ВСУ под Угледаром
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Последние материалы
Полковник Макгрегор: Путин доведёт свои войска до самой польской границы
Актриса Мария Миронова предстала в качестве режиссера
Актриса Дина Корзун не общается с Чулпан Хаматовой по причине избирательности
Певица Ирина Ортман месяц не получала новостей с фронта от мужа
Нарышкин рассказал, что Служба внешней разведки РФ консультируется с "визави" из ЦРУ
Возлюбленный Юлии Пересильд эмоционально поздравил ее с днем рождения
Наследники Людмилы Гурченко договорились о продаже тайной дачи артистки
Певица Ольга Орлова показала интерьеры загородного дома
Актриса Анастасия Калашникова рассекретила пол ребенка спустя месяц после рождения
Солист группы "Три дня дождя" Викторов вышел на сцену после рехаба
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников