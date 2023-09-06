Врач-репродуктолог рассказала о возможных негативных последствиях ЭКО: риск внематочной беременности

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-репродуктолог Анна Мгоян объяснила, чем может быть опасно экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Фото: https://search.creativecommons.org/

Медик рассказала, что ЭКО может привести к многоплодной беременности, что может негативно сказаться как на здоровье матери, так и на состоянии детей.

Ранее сообщалось, что женщина стала донором матки для своей сестры.

Процедура ЭКО, по словам эксперта, увеличивает риски наступления внематочной беременности.

"Примерно у двух-трех процентов женщин, которым было проведено ЭКО, была диагностирована внематочная беременность — осложнение, при котором эмбрион имплантируется вне матки (обычно в маточной трубе)", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Мгмоян объяснила, что ЭКО может закончиться выкидышем. Она отметила, что частота выкидышей у женщин с ЭКО примерно равна показателю у женщин с естественным зачатием. При этом риск выкидыша растёт с возрастом женщины, прибегнувшей к процедуре ЭКО.

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