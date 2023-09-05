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Диетолог объяснил, почему осенью люди набирают лишний вес: всё дело в отсутствии солнца

Здоровье

Врач-диетолог, руководитель клиники "Коррекция веса" Алексей Ковальков в разговоре с Pravda.Ru рассказал, почему осенью люди обычно набирают лишний вес, который они благополучно сбросили летом.

Диетолог объяснил, почему осенью люди набирают лишний вес: всё дело в отсутствии солнца
Фото: CreativeCommons

Врач объяснил, что всё дело здесь в человеческой природе и гормонах. У людей есть такие гормоны — нейромедиаторы, которые называются гормоны удовольствия — эндорфины. Среди них выделяется такой гормон, как серотонин, который напрямую влияет на настроение человека, несмотря на все остальные сопутствующие обстоятельства.

Ковальков рассказал, что даже если у человека масса проблем, когда на улице светит солнце, у него автоматически улучшается настроение. А всё дело в том, что на солнечный свет выделяется гормон — серотонин.

"А осенью в нашей полосе — это свинцовое небо практически каждый день, солнца мы не видим. Отсюда гормон удовольствия не выделяется. А самое простое получение удовольствия — это удовольствие от еды. Гормоны — эндорфины, серотонин тот же выделяется на сочетание жирного и сладкого", — объяснил Ковальков.

Врач отметил, что серотонин образуется у нас в организме из такой аминокислоты — триптофана, которой всегда не хватает. Поэтому можно найти продукты, которые содержат в себе триптофан, или выпивать биологически активные добавки, содержащие триптофан, например, 5-HPT. Диетолог пояснил, что это не бренд, а название препарата, как аспирин. Он сказал, что эту добавку можно пить каждый день совершенно спокойно. Никакого вреда она не нанесёт.

Но самое действенное средство для поддержания стройности и хорошего настроения — это всё-таки солнечный свет.

"Когда светит солнце, выбегайте на улицу, ловите солнечный свет всем организмом. У вас повышается настроение. Вам уже и есть не хочется. Иначе вы все свои проблемы будете заедать. Все очень просто. Простая физиология, биохимия и эндокринология", — заключил Ковальков.

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Скажи прощай Депрессии. Повышаем гормон серотонин.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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