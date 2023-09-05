Умный мяч для релаксации: находка для борьбы с тревожностью

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Университета Бата в Великобритании представили инновационное решение для снижения уровня тревожности с помощью специального умного мяча.

Фото: openverse

Этот мяч используется совместно с приложением для медитации и помогает пользователям лучше контролировать свои эмоции. Когда пользователи вдыхают и выдыхают, мяч изменяет свой объем, предоставляя тактильное представление о процессе дыхания.

Исследования, в которых участвовали 58 добровольцев, показали, что использование умного мяча снижает уровень тревожности на 74%, в то время как у тех, кто применял только приложение без мяча, уровень тревожности уменьшился лишь на 31%.

Этот подход представляет собой важный шаг в разработке эффективных методов управления тревожностью и улучшения психического самочувствия.

Традиционные методики осознанного дыхания часто бывают менее эффективными из-за трудностей в концентрации на дыхании, и умный мяч приходит на помощь, обеспечивая дополнительную поддержку.

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