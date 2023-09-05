Реабилитационный центр PROFREAB в Черногории - реальный шанс помочь пациентам анонимно

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В условиях СВО множество проблем навалились на людей, и одной из них стала драматическая ситуация для тех, кто страдает от алкогольной или наркотической зависимости. Зарубежные реабилитационные центры, где можно было бы лечиться анонимно, конфиденциально и с гарантией результата, почти перестали существовать, а те, что остались практически не принимают пациентов из России. В этом контексте, реабилитационный центр PROFREAB в Черногории, стал практически последним убежищем для тех, кто стремится справиться с болезнью алкоголизма и наркомании анонимно.

Фото: Реабилитационный центр PROFREAB

Специалисты подчеркивают, что центр PROFREAB - это не просто клиника, где можно получить помощь, это исключительное пространство, которое остается спасением для многих даже в это время. Единственным ограничивающим фактором является

вместимость центра, который рассчитан всего на 12 мест. Это объясняется желанием обеспечить наилучшие условия и индивидуальное внимание для каждого пациента.

Один из выпускников центра, Алексей, поделился своим опытом: "Я потерял все из-за алкоголя. Семью, работу, друзей... Я уже не видел выхода. У меня было два варианта, куда поехать лечиться и в обоих случаях мне просто отказали в визе. Когда я практически отчаялся, мой врач сказал, что в реабцентре в Черногории работает команда экстра класса, и я решил довериться им. Сегодня я трезв уже год и

действительно верю, что у меня есть будущее."

Главной особенностью реабилитационного центра PROFREAB являются русскоязычные программы лечения. Это особенно важно для русскоязычных пациентов, которые нередко сталкиваются с языковыми и культурными барьерами в других странах.

По результатам независимого исследования, проведенного экспертами-аддиктологами, реабилитационный центр PROFREAB признан лучшим зарубежным центром своего рода. Статистика эффективности программ лечения впечатляюща: 52,5% выпускников

продолжают сохранять трезвость спустя один год после завершения программы по борьбе с химической зависимостью, и 81% достигают успеха в программах по расстройствам пищевого поведения. Эти результаты соответствуют самым высоким стандартам Европы и мира.

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