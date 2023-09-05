Диетолог Платонова рассказала, что кофе с лимоном помогает похудеть и улучшить пищеварение

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе с лимоном — это уникальный напиток, который, по мнению некоторых людей, может помочь в потере веса из-за его потенциальной пользы для здоровья. Однако важно понимать, что кофе с лимоном — это не волшебное средство для похудения, а скорее напиток, который может стать частью сбалансированного питания и здорового образа жизни.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Вот что говорят врачи о кофе с лимоном и его потенциальном воздействии на организм, в частности - диетолог Галина Платонова в комментарии для СМИ "Доктор Питер".

Улучшение пищеварения и обмена веществ : кофе содержит к офеин, который может ускорить обмен веществ и увеличить частоту сердечных сокращений, что приводит к увеличению сжигания калорий . Лимон, с другой стороны, может улучшить пищеварение и повысить эластичность кровеносных сосудов, делая ускорение сердечного ритма более безопасным. Вместе они могут способствовать ускорению метаболических процессов в организме .

: кофе содержит к . Лимон, с другой стороны, может улучшить пищеварение и повысить эластичность кровеносных сосудов, делая ускорение сердечного ритма более безопасным. Вместе они . Детоксикация и очищение : кофе и лимон обладают мочегонными и слабительными свойствами, которые могут помочь в детоксикации организма и выведении токсинов . Кофе может действовать как мочегонное средство, в то время как лимон может оказывать мягкое слабительное действие.

: кофе и лимон . Кофе может действовать как мочегонное средство, в то время как лимон может оказывать мягкое слабительное действие. Антиоксиданты и выработка коллагена : кофе и цитрусовые, такие как лимон, богаты антиоксидантами, которые могут способствовать восстановлению клеток и тканей . Лимон с высоким содержанием витамина С может стимулировать выработку коллагена, способствуя оздоровлению кожи.

: кофе и цитрусовые, такие как лимон, богаты антиоксидантами, которые . Лимон с высоким содержанием витамина С может стимулировать выработку коллагена, способствуя оздоровлению кожи. Подщелачивание: кофе имеет тенденцию усиливать окислительные процессы в организме, в то время как лимон обладает подщелачивающим действием. Сочетание кофе и лимона может помочь нейтрализовать негативное воздействие кофеина на кислотность желудка.

Важно отметить, что кофе следует употреблять в умеренных количествах, так как чрезмерное потребление кофеина может привести к таким проблемам со здоровьем, как учащенное сердцебиение, бессонница и беспокойство. Кроме того, кофе с лимоном может не подходить людям с определенными заболеваниями, такими как гипертония, нарушения сердечного ритма, гастрит или желудочно-кишечные заболевания. Употребление его натощак также может быть проблематичным для людей, склонных к аллергии.

Хотя кофе с лимоном может принести некоторую потенциальную пользу для похудения и общего состояния здоровья, он должен быть частью сбалансированной диеты и образа жизни, включающего регулярную физическую активность и привычки здорового питания. Когда дело доходит до похудения, ничто не заменит поддержание дефицита калорий с помощью правильного питания и физических упражнений.

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Что будет если пить Кофе с Лимоном?