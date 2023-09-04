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Нутрициолог рассказала, какой орех самый полезный

Здоровье

Кардиологи называют орехи "помощниками сердца”. Однако лидерами по пользе для здоровья можно считать грецкий орех и кешью, считает нутрициолог Анастасия Костомаха.

Нутрициолог рассказала, какой орех самый полезный
Фото: https://fruitgrowers.com/information-on-walnut-pests/

"Грецкий — это настоящий чемпион среди всех орехов по содержанию Омега-3 жирных кислот, а также он удаляет "плохой" холестерин в процессе очистки сосудов. Студентам, школьникам благоприятно съедать по 3-4 таких орешка в день для стимуляции работы мозга во время интенсивных подготовок к экзаменам. Кроме этого, все орехи богаты такими витаминами, как А, В, Е, РР (никотиновая кислота)", — отмечает эксперт.

Нутрициолог отмечает, что такой орех, как кешью, ценится за антираковый эффект и признан мировым сообществом суперфудом. Высокое количество магния в составе этого ореха играет колоссальную роль в регуляции мышечных сокращений, устраняет судороги в конечностях, нормализует реакцию человека на стрессовые ситуации, позволяет оставаться в балансе.

Орехи являются растительным белком, как соя. Благодаря этому протеину сосуды и кожа человека остаются упругими и прочными. Кроме того, белок — это строительный материал для нашего организма, в случае травмы или естественного изнашивания нашего тела организм будет проводить "ремонт” повреждений за счет запасов белка.

"Лучше покупать орехи в скорлупе, если запасаетесь впрок. Защитная твердая оболочка не позволит окислиться ценнейшим ядрам ореха. Также важно помнить, что орехи могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию (грецкий, арахис, фундук). А чрезмерное употребление орехов приводит к лишнему весу, а также стимулирует камнеобразование в почках", — предупреждает эксперт.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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