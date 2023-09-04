Врач-дерматолог высказалась о бритье налысо с целью сделать волосы гуще

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова в беседе с Pravda.Ru прокомментировала мнение о том, что бритьё головы улучшает качество волос.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Медик объяснила, что такой радикальный метод, как бритьё налысо, не поможет улучшить качество волос.

"Количество волосяных фолликул, которые у нас растут на голове, уже закладывается уже на пятой неделе внутриутробного развития, и изменить это количество, следовательно, густоту волос, нельзя", — рассказала врач.

Галлямова отметила, что когда сбривают волосы ребёнку кажется, что они растут гуще. Она рассказала, что такое ошибочное впечатление складывается за счёт того, что первые два года у ребенка растёт так называемое лануго, и затем растут волосы.

"Волосы растут синхронно, поэтому они синхронно выпадают, и нет ощущения густоты волос. Со временем волосы растут у нас асинхронно. Соответственно, когда вы сбриваете голову, пока волосы отрастут, а растут они медленно, то густоту волос вы замечаете через полгодика. И, естественно, они там уже начинают расти асинхронно", — объяснила медик.

Эксперт подчеркнула, что взрослому человеку бриться налысо с целью сделать волосы гуще совершенно бесполезно.

Ранее Юлия Галлямова объяснила, почему важно правильно подобрать шампунь.

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