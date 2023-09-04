Врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова в беседе с Pravda.Ru прокомментировала мнение о том, что бритьё головы улучшает качество волос.
Медик объяснила, что такой радикальный метод, как бритьё налысо, не поможет улучшить качество волос.
"Количество волосяных фолликул, которые у нас растут на голове, уже закладывается уже на пятой неделе внутриутробного развития, и изменить это количество, следовательно, густоту волос, нельзя", — рассказала врач.
Галлямова отметила, что когда сбривают волосы ребёнку кажется, что они растут гуще. Она рассказала, что такое ошибочное впечатление складывается за счёт того, что первые два года у ребенка растёт так называемое лануго, и затем растут волосы.
"Волосы растут синхронно, поэтому они синхронно выпадают, и нет ощущения густоты волос. Со временем волосы растут у нас асинхронно. Соответственно, когда вы сбриваете голову, пока волосы отрастут, а растут они медленно, то густоту волос вы замечаете через полгодика. И, естественно, они там уже начинают расти асинхронно", — объяснила медик.
Эксперт подчеркнула, что взрослому человеку бриться налысо с целью сделать волосы гуще совершенно бесполезно.
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