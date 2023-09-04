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Нарколог: похмелье — это заслуженное наказание для тех, кто злоупотребляет спиртным

1:13
Здоровье

По мнению психиатра-нарколога Василия Шурова, никакие народные или медикаментозные средства не избавят человека от страданий при похмелье.

Нарколог: похмелье — это заслуженное наказание для тех, кто злоупотребляет спиртным
Фото: openverse

Врач уверен, что есть единственный способ не мучиться от излишнего количества спиртного — меньше пить.

"Чем больше ты выпьешь, тем больше будешь корчиться, пока это все из организма не будет выведено. Никаких чудесных способов нет… Рецепт один — не жадничать, работает только умеренность", — сказал Шуров, которого цитирует Газета.Ru.

Нарколог напомнил, что спиртное — это отрава для организма, интоксикант, который убивает печень и мозг. И только сам алкоголик виноват в своих мучениях, никто кроме него.

"Похмелье — признак алкогольной зависимости, утрата количественного контроля, когда человек пьет ведро", — добавил специалист.

Он напомнил, что похмелье — это совершенно заслуженное наказание для того, кто выпил большое количество некачественного спиртного, и в этом состоянии не помогут никакие БАДы. Эти препараты, добавил врач, много обещают, но на самом деле не работают, даже если их "купить мешок".

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Почему от похмелья так плохо? — Научпок
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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