Врач-диетолог Мухина рассказала об опасных сочетаниях с кофе

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не рекомендуется сочетать кофе с алкоголем, специями и пищей, содержащей железо. Об этом сообщила доктор медицинских наук и врач-диетолог Марият Мухина.

Фото: Openverse

По ее мнению, кофе может временно скрывать эффект алкоголя.

"Когда человек одновременно употребляет кофе и алкоголь, он не чувствует опьянения. И в итоге выпивает еще больше спиртного. Потом он резко пьянеет и гораздо хуже перенесет эту алкогольную интоксикацию", — пояснила специалист .

Также не рекомендуется сочетать кофе с пряностями, так как это может уменьшить вкус напитка. Рецепторы нашего вкуса не получают нужной стимуляции, и удовольствие от кофе теряется. В результате, чтобы ощутить вкус кофе без добавок, нам потребуется больше чашек, как сообщает (сайт) Москва 24.

Марият Мухина также предупредила о том, что кофе не рекомендуется употреблять с пищей, содержащей железо, такой как орехи, гречка, чечевица и бобовые. Вещества, содержащиеся в кофе, могут затруднить усвоение железа из этих продуктов, и это может лишить организм полезных элементов.

Специалист посоветовала пить кофе отдельно от еды, предпочтительно через час после ее приема.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему нельзя пить кофе на голодный желудок