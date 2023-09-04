Исследователи из Корейского института фундаментальных наук (IBS) сделали важное открытие, связанное с нейронами головного мозга, которые влияют на контроль обмена веществ в организме. Их результаты были опубликованы в журнале Nature Metabolism.
Исследование было сосредоточено на гипоталамусе, области мозга, ответственной за регулирование потребления пищи и ощущение сытости. В гипоталамусе исследователи идентифицировали скопление нейронов GABRA5, которые связаны с гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК). ГАМК является важнейшим ингибирующим нейромедиатором в центральной нервной системе как человека, так и других млекопитающих, играя важную роль в нейромедиаторных и метаболических процессах в головном мозге.
Чтобы исследовать функцию этих нейронов, исследователи использовали мышиную модель. Когда они снижали активность нейронов GABRA5 у мышей, это приводило к накоплению жировой ткани и увеличению веса. И наоборот, когда они увеличивали активность этих нейронов, мыши смогли успешно сбросить вес. Это говорит о том, что нейроны GABRA5 действуют как переключатель для контроля веса.
Открытие этих нейронов открывает новые возможности для понимания и потенциального лечения состояний, связанных с метаболизмом, таких как ожирение и другие нарушения обмена веществ. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы в полной мере раскрыть потенциал этого открытия для применения в медицине.
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