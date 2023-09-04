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IBS: в мозге найдены нейроны, отвечающие за набор и потерю веса

1:38
Здоровье

Исследователи из Корейского института фундаментальных наук (IBS) сделали важное открытие, связанное с нейронами головного мозга, которые влияют на контроль обмена веществ в организме. Их результаты были опубликованы в журнале Nature Metabolism.

IBS: в мозге найдены нейроны, отвечающие за набор и потерю веса
Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Исследование было сосредоточено на гипоталамусе, области мозга, ответственной за регулирование потребления пищи и ощущение сытости. В гипоталамусе исследователи идентифицировали скопление нейронов GABRA5, которые связаны с гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК). ГАМК является важнейшим ингибирующим нейромедиатором в центральной нервной системе как человека, так и других млекопитающих, играя важную роль в нейромедиаторных и метаболических процессах в головном мозге.

Чтобы исследовать функцию этих нейронов, исследователи использовали мышиную модель. Когда они снижали активность нейронов GABRA5 у мышей, это приводило к накоплению жировой ткани и увеличению веса. И наоборот, когда они увеличивали активность этих нейронов, мыши смогли успешно сбросить вес. Это говорит о том, что нейроны GABRA5 действуют как переключатель для контроля веса.

Открытие этих нейронов открывает новые возможности для понимания и потенциального лечения состояний, связанных с метаболизмом, таких как ожирение и другие нарушения обмена веществ. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы в полной мере раскрыть потенциал этого открытия для применения в медицине.

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Как вырастить новые нейроны и как мозг сам себя лечит / #ТЕДсаммари
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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