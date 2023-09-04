Врач Водовозов заявил, что в съедобных грибах могут накапливаться вредные вещества

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для здоровья представляют опасность не только ядовитые грибы. Отравиться человек может и съедобными. Об этом рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

Фото: Pravda.Ru

По словам специалиста, собранные в неблагополучной с точки зрения экологии местности лисички, подосиновики и белые грибы могут стать причиной отравления.

Грибница, которая находится под землёй, занимает до одного гектара, а плодовое тело, которое употребляют в пищу, концентрирует всё, что насобирал гриб в себя из почвы, объяснил эксперт.

Вредные вещества могут накапливаться в грибах, если рядом с лесом находятся, например, свалка, мусорный полигон, склад горюче-смазочных материалов или автомойка.

Также опасны могут быть и неправильно приготовленные съедобные грибы, заключил доктор.

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