Для здоровья представляют опасность не только ядовитые грибы. Отравиться человек может и съедобными. Об этом рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.
По словам специалиста, собранные в неблагополучной с точки зрения экологии местности лисички, подосиновики и белые грибы могут стать причиной отравления.
Грибница, которая находится под землёй, занимает до одного гектара, а плодовое тело, которое употребляют в пищу, концентрирует всё, что насобирал гриб в себя из почвы, объяснил эксперт.
Вредные вещества могут накапливаться в грибах, если рядом с лесом находятся, например, свалка, мусорный полигон, склад горюче-смазочных материалов или автомойка.
Также опасны могут быть и неправильно приготовленные съедобные грибы, заключил доктор.
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