Профессор Джексон: газовые плиты выделяют больше вредных веществ, чем табачный дым

3:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно исследователям из Стэнфордского университета, выявлена потенциально опасная связь между использованием газовых плит и развитием рака. Это открытие удивительно и тревожно одновременно, так как оказалось, что газовые плиты выбрасывают в атмосферу больше канцерогенов, чем даже табачный дым.

Фото: openverse.org

Смертельная связь с раком крови

Основное открытие этого исследования заключается в установлении связи между газовыми плитами и уровнем канцерогена бензола, который является фактором риска для нескольких видов рака крови. Оказалось, что даже одна работающая горелка на газовой плите может значительно повысить концентрацию бензола в воздухе, превосходя уровни, характерные для вторичного сигаретного дыма. Профессор Роб Джексон поделился своими выводами:

"Бензол образуется в пламени и других высокотемпературных средах, таких как вспышки на нефтяных месторождениях и нефтеперерабатывающих заводах. Теперь мы знаем, что бензол также образуется в пламени газовых плит в наших домах."

Распространение опасного вещества

Одной из основных проблем, выявленных исследователями, является распространение бензола по дому после использования газовых плит. Исследование показало, что в некоторых случаях концентрация бензола остается высокой даже через несколько часов после выключения плиты, что может представлять серьезную угрозу для здоровья.

Это особенно важно учитывать, учитывая, что только в Великобритании каждый год диагностируется около 9 900 новых случаев лейкемии, делая этот вид рака одним из самых распространенных в стране. Ситуация в России также тревожная, где в 2022 году более 220 тысяч человек жили с диагнозом "рак крови". Девять из десяти больных были старше 18 лет, и даже у детей была выявлена эта опасная болезнь.

О важности хорошей вентиляции

Хотя хорошая вентиляция может помочь снизить концентрацию вредных веществ в воздухе, исследователи обнаружили, что вытяжные вентиляторы часто неэффективны в устранении бензола. Это вызывает серьезные опасения, учитывая, что газовые плиты остаются популярными в российских домах.

Альтернативы для безопасной готовки

Важно отметить, что предыдущие исследования также выявили связь газовых плит с 21 опасным загрязнителем воздуха, включая бензол, который связан с несколькими видами рака крови и врожденными дефектами. Ученые обратили внимание на уровень выбросов бензола, даже когда газовые плиты выключены.

Исследование, проведенное на примере 87 домов в Калифорнии и Колорадо, показало, что газовые и пропановые плиты, горелки и духовки выбрасывают в атмосферу в 10-25 раз больше вредных веществ, чем электрические плиты. При этом использование индукционных плит не вызвало повышенного уровня выбросов.

Ведущий автор исследования, Янна Кастан, поделилась своими размышлениями:

"Я живу в квартире с электрической плитой, и раньше я не задумывалась о разнице. Но чем больше мы узнаем о загрязнении, которое выделяют газовые плиты, тем больше облегчение я испытываю, живя без них".

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