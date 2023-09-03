The Sun: Врачи назвали 8 симптомов рассеянного склероза, один из которых можно заметить в туалете

В России более 150 тысяч человек страдают от рассеянного склероза – это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система нападает на собственный организм, а не на инфекции. Издание The Sun сообщило, что врачи выделяют восемь основных симптомов этого заболевания.
Рассеянный склероз характеризуется воспалительными участками в головном и спинном мозге, что вызывает периодически появляющиеся и исчезающие симптомы. Эти приступы могут оставлять маленькие рубцы, которые наносят необратимый вред нервным волокнам. Обычно у пациентов с рассеянным склерозом можно выявить несколько таких рубцов в головном и спинном мозге.
Хотя обычно рассеянный склероз ассоциируется с тремором и мышечными спазмами, его симптомы могут проявляться разнообразно. У большинства пациентов с этим заболеванием есть несколько симптомов, но они непредсказуемы и могут возникнуть в любой момент по любой причине – от инфекций и физической активности до жаркой погоды. Врачи выделяют восемь основных симптомов:
На данный момент не существует лекарства от рассеянного склероза, но симптомы можно улучшить с помощью медикаментов и других методов, которые назначает врач после обследования, учитывая проявления болезни и индивидуальные особенности пациента.
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