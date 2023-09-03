The Sun: Врачи назвали 8 симптомов рассеянного склероза, один из которых можно заметить в туалете

В России более 150 тысяч человек страдают от рассеянного склероза – это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система нападает на собственный организм, а не на инфекции. Издание The Sun сообщило, что врачи выделяют восемь основных симптомов этого заболевания.

Фото: openverse.org

Рассеянный склероз характеризуется воспалительными участками в головном и спинном мозге, что вызывает периодически появляющиеся и исчезающие симптомы. Эти приступы могут оставлять маленькие рубцы, которые наносят необратимый вред нервным волокнам. Обычно у пациентов с рассеянным склерозом можно выявить несколько таких рубцов в головном и спинном мозге.

Хотя обычно рассеянный склероз ассоциируется с тремором и мышечными спазмами, его симптомы могут проявляться разнообразно. У большинства пациентов с этим заболеванием есть несколько симптомов, но они непредсказуемы и могут возникнуть в любой момент по любой причине – от инфекций и физической активности до жаркой погоды. Врачи выделяют восемь основных симптомов:

Проблемы со зрением: у каждого четвертого человека с рассеянным склерозом возникают проблемы со зрением из-за отека зрительного нерва. Это может сопровождаться болью за глазом, потерей зрения или двоением в глазах.

Мышечные спазмы или тремор: они связаны с повреждением нервов в мышцах, что делает некоторые мышцы жесткими и трудноподвижными.

Нервная или мышечная боль: пациенты могут испытывать колющую боль на коже (невропатическая боль) и скелетно-мышечную боль.

Усталость: это самый распространенный симптом, который также влияет на баланс и концентрацию.

Онемение или покалывание: это один из наиболее распространенных симптомов первого обострения рассеянного склероза.

Проблемы с мочеиспусканием: из-за несогласованной работы мышц мочевого пузыря поток мочи может быть слабым и прерывистым. Пациенты могут чувствовать, что мочевой пузырь не опорожнился полностью.

Слабость.

Трудности с произношением и речью: рассеянный склероз может повлиять на участки мозга, контролирующие речевые мышцы, что может привести к дизартрии. Также возможны проблемы с памятью и мышлением.

На данный момент не существует лекарства от рассеянного склероза, но симптомы можно улучшить с помощью медикаментов и других методов, которые назначает врач после обследования, учитывая проявления болезни и индивидуальные особенности пациента.

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