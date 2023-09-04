Стоматолог Ешидоржиев рассказал, почему зубы желтеют после удаления нерва

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Через некоторое время после удаления нерва зубы начинают менять свой цвет, становясь желтоватыми или сероватыми, что выделяется на фоне остальных зубов и создает эстетическую проблему. Стоматолог Владимир Ешидоржиев рассказал "ФедералПресс", почему это происходит и как можно решить эту проблему.

Фото: openverse.org

Изменение цвета зубов после удаления нерва объясняется тем, что они перестают получать необходимое питание и, фактически, начинают отмирать в процессе депульпирования. Это приводит к утрате блеска зубов и появлению сероватых или желтых оттенков со временем.

Еще одной возможной причиной таких изменений могут быть использованные материалы или некомпетентность врача при очистке зубных каналов. Остатки нервной ткани могут распадаться и придавать зубу темный или сероватый оттенок. Кроме того, некоторые используемые при лечении пасты могут иметь оттенки, которые постепенно распространяются по всей структуре зуба, влияя на его цвет.

Для решения эстетических проблем можно установить коронку или винир. Владимир Ешидоржиев подчеркивает, что выбор конкретной конструкции должен быть поручен опытному стоматологу-ортопеду, который способен оценить степень повреждения зуба в настоящее время и в будущем.

"Это также вопрос сохранения зуба, так как без нервной ткани зуб теряет свою влажность, становится хрупким и менее гибким. Существует высокий риск того, что через несколько лет зуб может сломаться, даже при укусе мягкой пищи. Иногда восстановление сломанного зуба бывает невозможным, и его приходится удалить", — добавил стоматолог.

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