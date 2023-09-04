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Стоматолог Ешидоржиев рассказал, почему зубы желтеют после удаления нерва

1:47
Здоровье

Через некоторое время после удаления нерва зубы начинают менять свой цвет, становясь желтоватыми или сероватыми, что выделяется на фоне остальных зубов и создает эстетическую проблему. Стоматолог Владимир Ешидоржиев рассказал "ФедералПресс", почему это происходит и как можно решить эту проблему.

Стоматолог Ешидоржиев рассказал, почему зубы желтеют после удаления нерва
Фото: openverse.org

Изменение цвета зубов после удаления нерва объясняется тем, что они перестают получать необходимое питание и, фактически, начинают отмирать в процессе депульпирования. Это приводит к утрате блеска зубов и появлению сероватых или желтых оттенков со временем.

Еще одной возможной причиной таких изменений могут быть использованные материалы или некомпетентность врача при очистке зубных каналов. Остатки нервной ткани могут распадаться и придавать зубу темный или сероватый оттенок. Кроме того, некоторые используемые при лечении пасты могут иметь оттенки, которые постепенно распространяются по всей структуре зуба, влияя на его цвет.

Для решения эстетических проблем можно установить коронку или винир. Владимир Ешидоржиев подчеркивает, что выбор конкретной конструкции должен быть поручен опытному стоматологу-ортопеду, который способен оценить степень повреждения зуба в настоящее время и в будущем.

"Это также вопрос сохранения зуба, так как без нервной ткани зуб теряет свою влажность, становится хрупким и менее гибким. Существует высокий риск того, что через несколько лет зуб может сломаться, даже при укусе мягкой пищи. Иногда восстановление сломанного зуба бывает невозможным, и его приходится удалить", — добавил стоматолог.

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Лечение каналов зуба - длительность лечения, боль после удаления нерва зуба, срок службы
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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