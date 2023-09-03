Врач Хомяков рассказал о последствиях употребления плесневелых продуктов

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Об опасности употребления заплесневелых продуктов рассказал Сергей Хомяков, главный врач "ИНВИТРО-Москва", в интервью "Известиям". Оказывается, некоторые виды плесени могут представлять угрозу для человеческого здоровья.

Фото: openverse.org

Плесень — это микроскопические грибы с разветвленными мицелиями. Существует множество видов плесени, и каждый из них может быть потенциально аллергенным. Следовательно, употребление продуктов, пораженных плесенью, может вызвать аллергические и токсические реакции.

Обычно здоровая иммунная система предотвращает развитие патологий и не дает грибам размножаться в организме. Однако доктор Хомяков отмечает, что это не всегда так.

"Если у человека есть иммунодефицитные состояния, то плесень может начать расти мицелием в различных внутренних органах, таких как легкие, пазухи носа и орбита, что может вызвать серьезные и трудноизлечимые состояния", — подчеркнул он.

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Что будет, если съесть продукты с плесенью?