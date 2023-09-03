Доктор Лебедева рассказала для чего делают УЗИ щитовидки

Ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы является довольно распространенной процедурой, однако многие до сих пор не имеют представления о том, как она проводится и в каких случаях она необходима. Давайте разберемся в этом вместе с экспертом в области эндокринологии, Дилярой Лебедевой.
Чтобы своевременно выявить потенциально опасные заболевания, врачи настоятельно рекомендуют проходить регулярную диспансеризацию. Это наиболее надежный способ заботиться о своем здоровье и избегать возможной необходимости в долгосрочном и дорогостоящем лечении, сообщает doctorpiter.ru.
Когда врач-терапевт считает это необходимым, он может направить вас к эндокринологу, который в свою очередь может назначить УЗИ щитовидной железы. Это исследование, как утверждает Диляра Лебедева, может быть необходимо в определенных ситуациях.
Обычно пациент лежит на спине, и на кожу наносится специальный гель. Врач осматривает щитовидную железу с помощью ультразвукового датчика.
"УЗИ органа позволяет оценить размеры щитовидной железы и выявить изменения ее структуры (воспаление, кисты, образования). Противопоказаний нет. Специальной подготовки к процедуре не требуется", — говорит эндокринолог.
В процессе диагностического исследования оцениваются размеры, положение, структура и контуры органа. Также проводится проверка лимфоузлов и паращитовидных желез.
"Полученные данные внесут в протокол исследования, и, если орган находится в норме, будет сделана соответствующая запись. В рамках документации также могут быть представлены изображения", — сообщает врач.
Важно помнить, что размеры щитовидной железы могут варьироваться в зависимости от пола и веса пациента. Для женщин допустимый объем составляет до 18 кубических сантиметров, в то время как для мужчин этот показатель может быть до 25 кубических сантиметров.
Здоровая щитовидная железа имеет однородную структуру с характерной зернистостью и четкими контурами. Неоднородность в ее структуре может свидетельствовать о наличии воспалительных процессов, таких как диффузный зоб, или других патологиях. В случае автоиммунного тиреоидита, например, может быть сделана запись о "диффузных изменениях типа АИТ".
Помимо этого, ультразвук может обнаружить различные новообразования, такие как кисты, аденомы, как доброкачествные, так и злокачественные опухоли, а также коллоидные узлы. Если узловые образования щитовидной железы достигают размеров равных или превышающих 1 сантиметр в диаметре, то может потребоваться проведение пункции.
«Я всегда говорю о том, что к здоровью и его диагностике нужно подходить комплексно. УЗИ не расскажет нам о функции щитовидной железы, об этом можно узнать только по анализам», — заключила эксперт.
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