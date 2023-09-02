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Диетолог Королева: Сливы нужно есть людям старше 65 лет

0:52
Здоровье

В зрелом возрасте, люди часто сталкиваются с трудностями в процессе пищеварения, так как перистальтика кишечника ухудшается, в результате чего появляются запоры. Поэтому Маргарита Королева, терапевт и диетолог, рекомендует всем людям, достигшим возраста 65 лет, включать сливы в свой рацион.

Диетолог Королева: Сливы нужно есть людям старше 65 лет
Фото: wikipedia

Врач подчеркнула, что сливы богаты пищевыми волокнами, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике и улучшают пищеварительный процесс. Этот фрукт также способствует естественной детоксикации организма.

Диетолог напомнила, что состояние кишечника имеет большое значение для функционирования иммунной системы.

"Кроме того, сливы содержат витамин C, который также играет важную роль в поддержании иммунитета", — добавила Королева.

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Какая польза от сливы? СЛИВА – польза и вред для человека?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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