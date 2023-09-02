Диетолог Королева: Этот фрукт нужно есть людям старше 65 лет

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В зрелом возрасте, люди часто сталкиваются с трудностями в процессе пищеварения, так как перистальтика кишечника ухудшается, в результате чего появляются запоры. Поэтому Маргарита Королева, терапевт и диетолог, рекомендует всем людям, достигшим возраста 65 лет, включать сливы в свой рацион.

Фото: wikipedia

Врач подчеркнула, что сливы богаты пищевыми волокнами, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике и улучшают пищеварительный процесс. Этот фрукт также способствует естественной детоксикации организма.

Диетолог напомнила, что состояние кишечника имеет большое значение для функционирования иммунной системы.

"Кроме того, сливы содержат витамин C, который также играет важную роль в поддержании иммунитета", — добавила Королева.

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