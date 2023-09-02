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Доктор Алехина: такое потребление кофе способствует предотвращению депрессии

4:02
Здоровье

Любители кофе реже подвержены депрессии, но важны дозировка и приготовление. Однако не каждому полезно чрезмерное употребление кофе.

Доктор Алехина: такое потребление кофе способствует предотвращению депрессии
Фото: slashgear.com

Несколько исследований выявили антидепрессивное действие кофеина, но они обычно не учитывали различий в способах приготовления кофе, сообщает MedikForum.ru.

Ученые провели анализ данных более чем 145 000 взрослых, опрошенных в период с 2006 по 2010 год и в 2016 году. Почти 20 процентов не употребляли кофе, около 70 процентов выпивали от одной до трех чашек, а остальные 10 процентов — более трех чашек в день.

"Депрессия и тревога были наименее распространены среди тех, кто выпивал две-три чашки в день. Это особенно справедливо для молотого и несладкого черного кофе, а также для кофе с молоком — в меньшей степени для растворимого кофе или кофе без кофеина, а также с добавлением сахара или искусственных подсластителей", — комментирует врач-невролог Александра Алехина.

Оптимальное количество кофе может быть еще больше. В начале исследования депрессии не наблюдались у тех, кто выпивал хотя бы четыре чашки кофе в день, что снижало вероятность развития депрессии в последующие десять лет. Однако в других исследованиях эффект был менее выражен.

Согласно метаанализу, включающему данные нескольких сотен тысяч человек, употребление кофе снижает риск депрессии примерно на десять процентов.

Кофе как средство улучшения настроения

Несмотря на то, что эти результаты основаны на долгосрочных исследованиях, собранных данных недостаточно, чтобы сделать определенные выводы о причинах. Возможно, другие факторы, такие как хронические заболевания желудка или кишечника, могут ограничивать потребление кофе.

Причинно-следственную связь можно объяснить так называемой "доза-реакция". Это подтверждают некоторые исследования: с каждой дополнительной чашкой кофе риск депрессии уменьшается. Например, в метаанализе утверждается, что за каждые четыре процента увеличения потребления кофе уровень депрессии снижается на четверть.

"Антидепрессивный эффект кофе можно объяснить и биологически. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, способствует передаче дофамина и блокирует аденозиновые рецепторы в мозге: он активирует и повышает настроение. Другие, особенно противовоспалительные вещества в кофе, также могут способствовать антидепрессивному эффекту", — говорит Алехина.

Кофеин и тревожность

Однако существует и парадоксальное объяснение снижения тревожности у потребителей кофе. Кофеин может вызвать панические атаки у некоторых людей, и они, осознавая это, могут ограничивать свое потребление. У людей, склонных к паническим атакам, кофеин может не снижать тревожность, а, наоборот, усиливать ее.

Эксперименты подтверждают этот эффект. Ученые сравнили действие кофеина и плацебо на людей с паническим расстройством. Почти каждый второй испытуемый на кофеине испытал паническую атаку, в то время как на плацебо это не произошло. Для вызова атаки потребовалось в среднем около пяти чашек кофе.

Среди здоровых людей из контрольной группы наблюдалась низкая частота панических атак — менее двух процентов. Кофеин, увеличивая сердцебиение, может спровоцировать атаки паники.

"Умеренное потребление кофе для предотвращения и преодоления тревоги и депрессии. Однако к совету следует отнестись с осторожностью: самолечение кофе может иметь неприятные последствия" — подчёркивает Алёхина.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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