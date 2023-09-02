Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отец покончивших с собой близняшек из Омска допустил причастность их мужей к трагедии
Илон Маск согласился с тем, что Джо Байден разрушает США: "Правда"
Марков: в Сочи Путин и Эрдоган договорятся, как вместе обманывать США и ЕС
Егор Крид отказался выбрать певицу в проект "Голос", которую называл своей девочкой
В Казахстане опровергли слухи о попадании в магазины зараженного сибирской язвой мяса
Агата Муцениеце снова судится с Павлом Прилучным: требует денег
Резервы ВСУ сточились до паритета с Россией: "Есть шанс продавить"
Офицер ВС США Дэвис: Украина завершит контрнаступление до конца сентября
В Екатеринбурге произошла крупная авария с автобусом, 11 пассажиров в больнице

Эксперт предостерегает от переедания арбузов при диабете и лишнем весе

1:24
Здоровье

Нутрициолог и кардиолог Марина Шестакова обратила внимание на то, что переедание арбузов вредит лицам с диабетом и лишним весом из-за высокого содержания в нем фруктозы и сахара. Соответствующую публикацию она выложила в Telegram-канале.

Эксперт предостерегает от переедания арбузов при диабете и лишнем весе
Фото: openverse

По словам Шестаковой, за один раз стоит есть 100-150 граммов арбуза.

"В больших количествах арбуз опасен для тех, у кого есть лишний вес, диабет, инсулинорезистентность, а также жировой гепатоз печени", — подчеркнула она.

До этого сообщалось, что в 2023 году в России на 18% упали продажи арбузов.

1 кг арбузов в июле можно было в среднем купить за 71 рубль, что на треть дороже, чем в аналогичном месяце 2022 года. В июле прошлого года россиянине приобретали арбузы на 25% дешевле, чем в августе. Максимальная средняя цена в 2023 году за 1 кг была зафиксирована в январе — 387 рублей.

Дыни в июле подорожали на 30%: в среднем в магазине за 1 кг в июле россияне платили 119 руб. Максимальная цена зафиксирована в январе и составила 596 руб. за килограмм.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
"На Господа надеемся": провидица рассказала о будущем России

Провидица во время выпуска программы "МАЛАХОВ" рассказала о будущем России.

Провидица из старообрядцев предсказала будущее России и ход течения СВО: "Всё мы получим"
Руденко: ракетный удар "Искандерами" уничтожил штаб с руководящим составом ВСУ
"Искандеры" уничтожили штаб с комсоставом ВСУ — Руденко
Индия решила соблюдать потолок цен на российскую нефть, введённый Западом
Журналисты BBC ужаснулись морю могил бойцов ВСУ
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
ВСУ несут огромные потери, а танки НАТО горят как спички — WP
В Египте для туристов открыли сезон выгодных предложений: скидки до 30%
ВПК США "спалился": русские сожгут наши F-16, мы получим миллиарды на новые
ВПК США "спалился": русские сожгут наши F-16, мы получим миллиарды на новые
Последние материалы
Агата Муцениеце снова судится с Павлом Прилучным: требует денег
Резервы ВСУ сточились до паритета с Россией: "Есть шанс продавить"
Офицер ВС США Дэвис: Украина завершит контрнаступление до конца сентября
В Екатеринбурге произошла крупная авария с автобусом, 11 пассажиров в больнице
Волгоградская учительница покинула класс из-за плохо знающих русский язык детей
Эксперты рассказали, как и где российские туристы провели лето
Итальянцы потрясены убийством медведицы, которая была всеобщей любимицей
Японские ученые нашли новый способ борьбы с диабетом второго типа
Wyborcza: в Польше внезапно для украинцев закрыли центр поддержки беженцев
Более половины российских водителей не знают о новых штрафах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников