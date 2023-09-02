Эксперт предостерегает от переедания арбузов при диабете и лишнем весе

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог и кардиолог Марина Шестакова обратила внимание на то, что переедание арбузов вредит лицам с диабетом и лишним весом из-за высокого содержания в нем фруктозы и сахара. Соответствующую публикацию она выложила в Telegram-канале.

Фото: openverse

По словам Шестаковой, за один раз стоит есть 100-150 граммов арбуза.

"В больших количествах арбуз опасен для тех, у кого есть лишний вес, диабет, инсулинорезистентность, а также жировой гепатоз печени", — подчеркнула она.

До этого сообщалось, что в 2023 году в России на 18% упали продажи арбузов.

1 кг арбузов в июле можно было в среднем купить за 71 рубль, что на треть дороже, чем в аналогичном месяце 2022 года. В июле прошлого года россиянине приобретали арбузы на 25% дешевле, чем в августе. Максимальная средняя цена в 2023 году за 1 кг была зафиксирована в январе — 387 рублей.

Дыни в июле подорожали на 30%: в среднем в магазине за 1 кг в июле россияне платили 119 руб. Максимальная цена зафиксирована в январе и составила 596 руб. за килограмм.

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